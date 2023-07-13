"وول ستريت" تفتح على ارتفاع بعد مؤشرات تراجع التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، اليوم الخميس، بعدما قدمت بيانات أسعار المنتجين مزيدا من الأدلة على تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وعززت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سينهي قريباً تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 64.88 نقطة أو 0.19% إلى 34412.31 نقطة.

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وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع 19.34 نقطة أو 0.43% إلى 4491.50 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 102.18 نقطة أو 0.73% إلى 14021.15 نقطة عند الفتح.