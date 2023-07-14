أسهم أوروبا تفتح على انخفاض لكنها تتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لكنها تظل في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من 3 أشهر مدفوعة بأمل أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة قريبا مع انحسار التضخم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.

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غير أنه ارتفع 2.9% هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية مارس/آذار وتعويض كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وأثارت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، التكهنات بأن الاقتصاد دخل في مرحلة تراجع معدل التضخم وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف التشديد النقدي بعد يوليو/تموز بفترة قصيرة.

وتعرض المؤشر ستوكس 600 لضغوط اليوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم شركات الاتصالات 0.6%، ومن بينها نوكيا التي تراجع سهمها 5.3% بعد خفض توقعات نتائجها للعام بأكمله.

وهبط سهم منافستها السويدية إريكسون 4.2% بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني بنسبة 62%.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين، التي كانت من بين أكبر الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة 0.6%.