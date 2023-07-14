أسهم اليابان تعكس اتجاهها وتغلق على انخفاض مع ترقب اجتماع البنك المركزي

عكس المؤشر نيكاي مساره ليغلق على انخفاض اليوم الجمعة بسبب توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، في حين دفع ارتفاع الين مقابل الدولار المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.09% إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن قفزة بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة. وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع.

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كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17% إلى 2239.10 نقطة وخسر 0.7% خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو/تموز. وأدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.

وعكس سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو مساره وانخفض 2.09%، مما كان له أكبر أثر على المؤشر نيكاي. وكان من المتوقع في البداية أن يعزز السهم مكاسبه التي حققها أمس الخميس عندما أعلنت الشركة عن أرباح قياسية في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وخسر سهم سوفت بنك غروب 2%.

وحدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالشرائح من تراجع المؤشر نيكاي بعد أن قفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.74%، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.76%.