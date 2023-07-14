سوقا الإمارات تصعدان بفعل الرهانات على وقف رفع الفائدة وصعود النفط
مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7% ومؤشر دبي يصعد 1.2% على أساس أسبوعي
ارتفعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، كما ارتفع النفط فوق 81 دولارا للبرميل بعد اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.
وأمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. كما أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.
وارتفع خام برنت إلى 81.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتسير على خطى سياسة المركزي الأميركي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.5% ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9% وصعود سهم مجموعة اتصالات 1.8%.
كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.1% مدعوما في الأساس بصعود أسهم القطاعين المالي والصناعي مع زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 0.6% وارتفاع سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال بأكثر من 1%.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7% وصعد مؤشر دبي 1.2% على أساس أسبوعي.
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