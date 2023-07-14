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أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب) وول ستريت مناسبة
أحد الوسطاء في بورصة نيويورك (أ ف ب)
وول ستريت

وول ستريت تواصل مكاسبها بعد بيانات أسعار المنتجين

مؤشر ستاندرد آند بورز يصعد 0.84% ليغلق عند 4509.89 نقطة

نيويورك - رويترز
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واصلت الأسهم الأميركية مكاسبها الأخيرة وأغلقت على ارتفاع يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن الزيادة السنوية في تضخم أسعار المنتجين الأميركيين كانت الأصغر فيما يقرب من ثلاث سنوات.

قدمت البيانات المزيد من المؤشرات على أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار. وأظهر بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأميركيين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

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وساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

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ووفقا للبيانات الأولية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 37.73 نقطة أو 0.84% ليغلق عند 4509.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 219.35 نقطة أو 1.58% إلى 14138.31 نقطة.

وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي 44.48 نقطة أو 0.13% إلى 34391.91 نقطة.

ومن أبرز الرابحين اليوم مؤشر شركات تصنيع الرقائق الأميركية إذ قفز سهم شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي ولامس سهم شركة فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2022.

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