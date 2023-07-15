مكاسب أسبوعية قوية لمؤشرات وول ستريت.. و"ناسداك" يسجل أعلى مكاسب منذ مارس

أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض طفيف في جلسة الجمعة، لكنه سجل ارتفاعا أسبوعيا كبيرا رغم هبوط في أسهم البنوك والمؤسسات المالية بعد يوم من إعلان نتائج مالية فصلية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسهم بنك "جيه.بي مورغان" وبنك "ويلز فارغو". وأعلن البنكان تحقيق زيادة في الأرباح الفصلية، لكنهما قالا إنهما جنّبا مزيدا من النقود لتغطية خسائر متوقعة من قروض العقارات التجارية.

مادة اعلانية

وقفزت أسهم مجموعة "يونايتد هيلث"، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة على المؤشر. وتجاوزت أرباح "يونايتد هيلث" الفصلية توقعات المحللين بفضل نفقات أقل من المتوقع.

وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في جلسة الجمعة بمقدار 3.64 نقطة، أو 0.08%، ليغلق عند 4506.40 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية 2.42%، فيما ارتفع بنسبة 17% تقريبا منذ بداية العام.

وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" 24.77 نقطة، أو 0.18%، إلى 14113.80 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مكاسب أسبوعية منذ مارس الماضي بعد الارتفاع 3.32%.

وزاد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 118.54 نقطة، أو 0.34%، إلى 34513.68 نقطة، في حين ارتفع بنسبة 2.3% خلال الأسبوع.

وهبطت أسهم "سيتي غروب" بعد أن أعلن البنك تسجيل تراجع في الأرباح الفصلية.