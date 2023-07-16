ارتفاع معظم بورصات الخليج والمؤشر المصري يغلق مستقرا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية عندما أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بوقف دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد هذا الشهر.

ويربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار وتقتفي بشكل عام أثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الخاصة بالفائدة.

مادة اعلانية

ارتفع المؤشر السعودي "تاسي" 0.1% مدعوما بصعود سهم بنك الرياض 3.1%، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة تباطأ إلى 2.7% في يونيو/حزيران من 2.8% في مايو/أيار.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 9.1% بشكل عام في يونيو/حزيران على أساس سنوي، فيما زادت تكاليف المطاعم والفنادق 4.3% والتعليم 3%.

وفي قطر، زاد المؤشر 0.1% مع ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز 1%. كما صعد سهم بنك قطر الإسلامي 0.1% بعد الإعلان عن زيادة في صافي أرباح النصف الأول.

خارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر إي جي إكس 30 دون تغير يذكر.