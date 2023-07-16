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الخدمات الطبية المتخصصة
الخدمات الطبية المتخصصة
سوق السعودية

نهاية اكتتاب "الخدمات الطبية" في سوق الأسهم السعودية.. اليوم

النطاق السعري لطرح "الخدمات الطبية المتخصصة" بين (63 - 68) ريالا سعوديا للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
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تشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في طرح 30% من أسهم شركة الخدمات الطبية المتخصصة في السوق الموازية "نمو".

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الخدمات الطبية المتخصصة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

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وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في بيان سابق لـ"تداول السعودية"، إنه تم تحديد النطاق السعري لطرح شركة "الخدمات الطبية المتخصصة" بين (63 - 68) ريالا سعوديا للسهم الواحد.

تحديد النطاق السعري لطرح"الخدمات الطبية" بين 63 و 68 ريال للسهم شركات سوق السعودية تحديد النطاق السعري لطرح"الخدمات الطبية" بين 63 و 68 ريال للسهم

وذكرت أن عملية الطرح تشمل عدد (1,050,000) سهم عادي تمثل 30% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين، وسيتم تخصيص نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

أوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 174,999 سهما.

وآخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب بتاريخ 17 يوليو 2023م، وسيتم رد الفائض (إن وجد) بحد أقصى بتاريخ 23 يوليو 2023م.

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