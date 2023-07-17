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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع مدفوعة بخسائر شركة ريتشمونت وضعف النمو الصيني

مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يهبط 0.6%

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين متأثرة بتهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، كما أدى ضعف النمو الاقتصادي في الصين إلى إثارة مخاوف بشأن الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.6%، وكانت شركات السلع الفاخرة أكبر الخاسرين.

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وتراجعت أسهم ريتشمونت، ثاني أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، 10.4% في أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من عام بسبب ضعف مبيعاتها في الربع الأول، وفق رويترز.

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وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة العملاقة الأخرى، مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وسلفاتوري فيراجامو وكيرينج، بين 1% و4.2%.

وانخفض المؤشران السويسري والفرنسي بأكثر من 1% ليقودا تراجع البورصات الأوروبية.

وتأثرت معنويات المستثمرين كثيرا بسبب البيانات التي أشارت إلى ضعف نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بسبب قلة الطلب، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من القرارات التحفيزية.

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