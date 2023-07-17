الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهراً وسط ترقب قرارات السياسة النقدية

انخفض الدولار، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات بعد أن سجل أكبر تراجع أسبوعي هذا العام، وسط ترقب المتعاملين بيانات اقتصادية وقرارات سياسة نقدية.

وواصل اليورو الارتفاع وزاد 0.15% ليسجل أعلى مستوى في 16 شهرا عند 1.12440 دولار.

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وتراجع الدولار مقابل الين 0.27% إلى 138.38 ين بعد أن لامس أدنى مستوى أمام العملة اليابانية في شهرين يوم الجمعة.

غذت بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الماضي رهانات المستثمرين على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وسجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022 عندما تراجع 2.25% في أسبوع.

وهبط مؤشر الدولار 0.13% إلى 99.831.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.34 في أحدث تعاملات إلى 0.6815 دولار من ذروة عند 0.6895 دولار الأسبوع الماضي، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6345 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 0.6412 دولار يوم الجمعة.

وواصلت الكرونة السويدية والكرونة النرويجية الصعود بعد الارتفاع بأكثر من 5% مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وارتفعت الكرونة السويدية 0.65% إلى 10.1860 للدولار وزادت الكرونة النرويجية 0.4% إلى 10.0180 للدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3094 دولار عند ما يقل قليلا عن ذروة 15 شهرا التي سجلها الأسبوع الماضي.