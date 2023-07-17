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الأسهم الأوروبية

انخفاض الأسهم الأوروبية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين

هبوط سهم "ريشمونت" للمنتجات الفاخرة

لندن - رويترز
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انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تسببت في تراجع الأسهم المرتبطة بالسلع، كما هبط سهم مجموعة "ريشمونت" للمنتجات الفاخرة بسبب نمو أقل من المتوقع للمبيعات الأساسية.

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر 3% تقريبا في الأسبوع السابق، مدفوعا بالآمال في احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة قريباً.

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وأشارت بيانات اليوم إلى أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وهبوط أسهم شركات التعدين 1.6% وشركات الطاقة 0.8%.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لـ0.8% فصليا في الربع الثاني اقتصاد اقتصاد الصين تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لـ0.8% فصليا في الربع الثاني

وهبط سهم "ريشمونت" 7% تقريبا بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم زيادة المبيعات الفصلية الأساسية 19%، لكنها لم ترق إلى مستوى تقديرات المحللين.

وانخفضت أسهم شركات فاخرة أخرى لها انكشاف على الصين مثل "إل.في.إم.إتش" و"هيرميس وكيرينج" بما بين 2% و2.7%.

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