تراجع أسعار الذهب وسط فتور الإقبال مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1952.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1956.20 دولار.

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ارتفع الدولار من أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2022، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية.

وقال كبير محللي الأسواق في "سيتي إندكس" مات سيمسون "الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحاً أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولارا".

أشارت بيانات أميركية الأسبوع الماضي إلى تباطؤ وتيرة التضخم، إذ زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.76 دولار للأونصة وكذلك البلاتين 0.6% إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8% إلى1261.47 دولار.