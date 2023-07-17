سوق السعودية
"ملكية عقارات الخليج ريت" يوزع 10.37 مليون ريال أرباحاً عن الربع الثاني
بواقع 0.1 ريال لكل وحدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري (نهاية تداول يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023).
مادة اعلانية
ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 10.376 مليون ريال تقريبا ، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 103.766 مليون وحدة تقريبا ، بواقع 0.1 ريال لكل وحدة.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 1.19%، كما في تاريخ 30 يونيو الماضي، وسيتم دفع التوزيعات خلال (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مجموعة "الحكير" تفتتح مركزاً ترفيهياً جديداً بمدينة الطائفبمساحة 3.707 ألف متر مربع شركات
-
"العرض المتقن" تؤسس شركة تابعة لتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرةالشركة ستكون مملوكة بنسبة 100% شركات
-
"الطبية العربية العالمية" تعلن ترسية 3 أوامر شراء مع "نوبكو" مقابل 25.9 مليون ريالسيتم الإعلان عن تاريخ توقيع العقد لاحقاً شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية