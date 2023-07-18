اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

أسهم الشركات المالية والتكنولوجيا تقود ارتفاع وول ستريت مع ترقب نتائج

السوق تترقب الكشف عن نتائج "تسلا" و"نتفليكس" وبنك أوف أميركا هذا الأسبوع

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلقت وول ستريت على ارتفاع في جلسة الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في ظل ترقب المستثمرين الجولة المقبلة من النتائج الفصلية هذا الأسبوع.

ومن بين الشركات التي من المزمع أن تنشر تقاريرها هذا الأسبوع "تسلا" و"نتفليكس"، بينما تشمل القائمة أيضا مزيدا من البنوك الكبرى على شاكلة "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، وذلك عقب صدور تقارير من بنوك أخرى مثل "جيه.بي مورغان" و"سيتي غروب" الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 16.87 نقطة، أو 0.37%، إلى 4522.29 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" 131.25 نقطة، أو 0.91%، إلى 14242.26 نقطة.

أرباح فصلية قوية لبنوك في وول ستريت بفضل ارتفاع الفائدة شركات وول ستريت أرباح فصلية قوية لبنوك في وول ستريت بفضل ارتفاع الفائدة

وصعد المؤشر ​​"داو جونز الصناعي" 73.79 نقطة، أو 0.21%، إلى 34582.82 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتساقط البنايات السكنية في مصر؟ لماذا تتساقط البنايات السكنية في مصر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط