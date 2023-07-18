وول ستريت
أسهم الشركات المالية والتكنولوجيا تقود ارتفاع وول ستريت مع ترقب نتائج
السوق تترقب الكشف عن نتائج "تسلا" و"نتفليكس" وبنك أوف أميركا هذا الأسبوع
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أغلقت وول ستريت على ارتفاع في جلسة الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في ظل ترقب المستثمرين الجولة المقبلة من النتائج الفصلية هذا الأسبوع.
ومن بين الشركات التي من المزمع أن تنشر تقاريرها هذا الأسبوع "تسلا" و"نتفليكس"، بينما تشمل القائمة أيضا مزيدا من البنوك الكبرى على شاكلة "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس"، وذلك عقب صدور تقارير من بنوك أخرى مثل "جيه.بي مورغان" و"سيتي غروب" الأسبوع الماضي.
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وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 16.87 نقطة، أو 0.37%، إلى 4522.29 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" 131.25 نقطة، أو 0.91%، إلى 14242.26 نقطة.
وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 73.79 نقطة، أو 0.21%، إلى 34582.82 نقطة.
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