ارتفاع معظم أسواق الخليج مع الرهان على نهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء في ظل الرهان على نهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة الأميركية، لكن المؤشر السعودي انخفض بسبب أسعار الطاقة المتقلبة.

وكانت بيانات عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة كافية لإقناع المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة لآخر مرة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتسير على خطى سياسة المركزي الأميركي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر دبي 0.2% إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2015 مدعوما بزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.1%.

واستمرت بورصة دبي على اتجاهها الصعودي بفضل الشعور الإيجابي لدى المتعاملين بشكل عام. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس إن الدعائم المحلية القوية مستمرة في دعم السوق وقد تساعد المؤشر الرئيسي على مواصلة الصعود.

وأضاف "غير أن السوق قد تظل معرضة لبعض التصحيح في الأسعار بسبب سلسلة طويلة من المكاسب إذا تحرك المتعاملون لتأمين مكاسبهم".

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1%.

وصعد المؤشر القطري 0.3% مدعوما بارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1% في تعاملات متقلبة متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2%.

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع توقعات المستثمرين بشح محتمل في المعروض من الخام الأميركي بعد تسجيل الصين نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5% مدعوما بصعود معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم شركة فوري لخدمات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الذي ارتفع 1.6%.