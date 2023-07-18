الليرة التركية تواصل الانخفاض مع ترقب اجتماع السياسة النقدية الخميس

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل سلة من العملات حيث قال متعاملون، بحسب "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الحكومية خففت من دعمها للعملة قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي المرتقب يوم الخميس القادم.

انخفضت العملة المحلية بنسبة 2.2% في الساعات الأولى من الصباح في إسطنبول، مما يعني أن الليرة قد انخفضت هذا العام بأكثر من 30%، لتسجل ثاني أكبر خسارة سنوية بعد البيزو الأرجنتيني مقارنة ببقية العملات في الأسواق الناشئة.

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من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التركية الفائدة للشهر الثاني على التوالي يوم الخميس، إلى 18.25% من 15%، وفقًا لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته "بلومبرغ". وقال معظم الاقتصاديين إن السياسة لا تزال متساهلة للغاية بالنظر إلى توقعات التضخم والتي قد تصل إلى 40% حتى نهاية العام.

البنوك التي تديرها الدولة، والتي باعت الدولارات بشكل متكرر لدعم الليرة خلال الفترة الماضية، لم تفعل ذلك مؤخرًا، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، بحسب "بلومبرغ".

يذكر أن البنوك الحكومية عادة لا تعلن ولا تعلق على تدخلاتها في أسواق العملات.