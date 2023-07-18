"كاثي وود" باعت أسهم "إنفيديا" قبل فورته.. وهذه رهاناتها في الذكاء الاصطناعي!

قالت الرئيسة التنفيذية ومؤسسة "ARK Investment Management"، كاثي وود إن شركة "إنفيديا" أصبحت الآن "رهانًا واضحًا" فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها تشتري أسهم شركات أخرى باعتقادها قد تستفيد من التكنولوجيا الجديدة.

وكانت تخارجت وود من سهم "إنفيديا" عبر صندوقها للمؤشرات الذي يدعى "ARK Innovation" في يناير الماضي، مما أدى إلى عدم استفادة الصندوق من الزخم المتزايد على السهم هذا العام.

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وبحسب وود، "انطلق صانع الرقائق"، تاركًا العديد من الشركات الأخرى التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي.

وقالت وود لـ "بلومبرغ" يوم الاثنين: "لقد أعدنا توزيع محفظتنا بشكل أساسي في سوق الذكاء الاصطناعي خاصة في المجالات التي ليست واضحة حتى الآن. سهم "إنفيديا" يعتبر استثمارا واضحا، مشيرة إلى كيفية تداول السهم عند 25 ضعف عائدات الشركة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى الرغم من أن "وود" تمتلك أسهم في "إنفيديا" عبر العديد من صناديقها الأصغر حجما، فإن المستثمرين في "ARKK" لم يستفيدوا في الغالب من ارتفاع سهم شركة الرقائق هذا العام بنسبة 218% تقريبا.

ووصفت وود "تسلا"، أكبر شركة في محفظة "ARKK"، بأنها "أكبر فرصة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي".

كما كشفت لـ "بلومبرغ" أن أفضل فكرة استثمارية جديدة لديها حاليا هي شركة "Teradyne"، وهي شركة تصمم منتجات وخدمات اختبار متعلقة بأشباه الموصلات.

كما ضاعفت مديرة الاستثمار أيضًا من مستهدفها لسعر بتكوين إلى 1.5 مليون دولار لكل عملة، وقالت إنها أيضا "إيجابية للغاية" فيما يتعلق بـ "Coinbase"، ثاني أكبر حيازة في "ARKK"، وذلك خاصة بعد حكم القاضي بأن "Ripple Labs" الرمز المميز ليس أمانًا عند بيعه لمستثمري التجزئة في البورصات.

واستقطبت أغلبية الصناديق الاستثمارية التابعة لـ "ARK" تدفقات داخلية إيجابية خلال الشهر الماضي، حيث حقق صندوق "ARKK" تدفقات صافيًا قدرها 247 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

بينما حققت جميع الصناديق الاستثمار المتداولة، باستثناء واحدة، تدفقات خارجية سلبية منذ بداية العام، على الرغم من تحسن الأداء.