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مؤشر "داو جونز" يسجل أطول موجة مكاسب يومية في أكثر من عامين

أطول مسيرة صعود للمؤشر منذ مارس 2021

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، بفضل أرباح البنوك القوية التي أسهمت في تسجيل المؤشر داو جونز أطول موجة مكاسب يومية في أكثر من عامين.

وقفزت أسهم بنك "مورغان ستانلي" وبنك"أوف أميركا" أمس الثلاثاء، بعدما تجاوزت أرباحهما التوقعات. كما ارتفعت أسهم بنك "أوف نيويورك ميلون" و"بي إن سي فايننشال" بعد الإعلان عن نتائجهما الفصلية التي فاقت أيضا التوقعات.

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وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 32.37 نقطة أو 0.72% إلى 4555.16 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 108.69 نقطة أو 0.76% إلى 14353.64 نقطة، وفق ما نقلته "رويترز".

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وزاد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 366.38 نقطة أو 1.0% إلى 34951.30 نقطة. وسجل داو جونز ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي، في أطول مسيرة صعود له منذ مارس 2021.

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