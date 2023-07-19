بنك الرياض يوصي بتوزيع 6.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلن بنك الرياض، اليوم الأربعاء، عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2023، بإجمالي 1.95 مليار ريال لعدد أسهم 2.996 مليار سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.65 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

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وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 27 يوليو 2023، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأظهرت البيانات المالية لبنك الرياض ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23% إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84%، قياسا على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.

وقال البنك إن ارتفاع صافي الدخل يرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات الذي قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفعت أرباح البنك في النصف الأول من العام بنسبة 26.49% إلى 4 مليارات ريال، مقابل 3.16 مليار ريال في الفترة المماثل من 2022.