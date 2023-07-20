أسهم "الرقائق" تنهي يومين من مكاسب "نيكاي"

تراجع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وذلك تحت ضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية.

كما توخى المستثمرون الحذر قبل إعلان شركات كبرى لنتائج الأعمال من بينها "نيديك" لصناعة المحركات و"ديسكو كورب" لتصنيع معدات الرقائق، وذلك بعد إغلاق السوق.

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وهبط "نيكاي" 1.24% إلى 32490.52 نقطة ليغلق قرب أدنى مستوى سجله في تداولات اليوم.

وارتفع المؤشر 1.6% على مدى الجلستين السابقتين مما قربه من مستوى نفسي رئيسي عند 33 ألف نقطة.

وأغلق نيكاي عند أعلى مستوى في 33 عاما في الثالث من يوليو تموز مسجلا 33753.33 نقطة قبل أن يتراجع نحو 5.8% حتى 12 يوليو/تموز.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على تراجع أيضاً اليوم الخميس 0.79% مسجلاً 2260.90 نقطة.

هبوط "الرقائق"

وشكل تراجع سهم "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على نيكاي، إذ كان مسؤولاً عن هبوطه 62 نقطة بتراجعه 4.18%. كما تسبب سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الذي هبط 1.33% في محو 28 نقطة أخرى من المؤشر.

ونزل سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.1%. وخلال الليل، مُني مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بخسارة تزيد عن 1% متراجعا عن مستوى قرب ذروة 18 شهراً.

كما هبط أيضا سهم فاست رتيلينغ المشغلة لمتاجر طيونيكلو" 1.67%.

أما شركات صناعة السيارات فقد زادت بعد أن أسفر ضعف الين عن زيادة قيمة الإيرادات الخارجية.

وصعد سهم سوبارو 2.01% ومازدا 0.93% ونيسان 1.38%.