ارتفاع الدولار مع تراجع طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة إذا ظل الاقتصاد قوياً.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 9 آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/تموز.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 242 ألفا.

وعززت البيانات التوقعات باستمرار البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وانخفض الدولار بعدما أشارت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع الماضي إلى أن ضغوط الأسعار ترجح بشكل أكبر العودة إلى هدف الاحتياطي الاتحادي للتضخم، وهو 2%.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.21% إلى 100.44. وتراجع اليورو 0.15% إلى 1.1184 دولار.

وواصل الجنيه الإسترليني انخفاضه بعدما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن التضخم في بريطانيا سجل أبطأ وتيرة منذ أكثر من عام عند 7.9%، وهو ما يرجح أن يخفف بعض الضغط على بنك إنغلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.48% إلى 1.2875 دولار بعدما سجل 1.3144 دولار يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2022.

وصعد الدولار 0.09% مقابل الين الياباني إلى 139.83 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي اليوم الخميس بعد أن فاقت بيانات الوظائف في البلاد التوقعات للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران، ليترك الباب مفتوحاً أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وسجل الدولار الأسترالي زيادة 0.66% في أحدث التعاملات إلى 0.6817 دولار.