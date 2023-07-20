الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع مع ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 1987.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو/ أيار،وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 %إلى 1988.80 دولار.

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وقال بادن مور رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو)"، وفقا لـ"رويترز".

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5% في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1305.54 دولار.