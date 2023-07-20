موجة شرائية تنعش البورصة المصرية ومكاسبها تصل إلى هذا المستوى

واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسبها الأسبوعية مع استمرار موجة الشراء من قبل المستثمرين المحليين.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.02% لتربح الأسهم نحو 12 مليار جنيه بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1168 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1180 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% وأضاف نحو 236 نقطة بعدما زاد من مستوى 17342 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 17578 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.8% رابحاً 57 نقطة مرتفعاً من مستوى 3161 نقطة إلى نحو 3218 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% مضيفاً نحو 280 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 21074 نقطة، إلى نحو 21354 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% رابحاً نحو 100 نقطة بعدما ارتفع من 7259 نقطة إلى نحو 7359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% مضيفاً نحو 72 نقطة بعدما صعد من مستوى 3428 نقطة، إلى نحو 3500 نقطة. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% مضيفاً نحو 101 نقطة بعدما صعد من مستوى 5084 نقطة إلى نحو 5185 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 0.78% خاسراً نحو 43 نقطة بعدما انخفض من مستوى 5465 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 5422 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.6% مضيفاً نحو 8 نقاط بعدما صعد من 1336 نقطة إلى نحو 1344 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس على الأربعاء، على تباين، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17%، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.61%، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.08%.