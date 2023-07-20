تراجع معظم أسواق الخليج وبورصة قطر توسع مكاسبها

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الخميس، مواصلة خسائر الجلسة السابقة بعد توقعات اقتصادية ضعيفة للمنطقة.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست أضعف مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط.

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وفي أبوظبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.4%، متأثراً بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5% قبل إعلان أرباحه.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على استقرار، وإن كان باتجاه المنطقة السلبية، غداة تسجيله ارتفاعا لثماني جلسات على التوالي.

ولم يشهد مؤشر البورصة السعودية تغيراً يذكر.

غير أن المؤشر القطري خالف الاتجاه في المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7% مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7%.

قال رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (إكس.إس دوت كوم)، أحمد نجم، إن سوق الأسهم القطرية وسعت مكاسبها بدعم من قطاع مصرفي قوي.

وأضاف: "يمكن أن يحافظ المؤشر الرئيسي أيضا على مكاسبه إذا استمرت أسعار الغاز الطبيعي في التحسن".

والأسواق مغلقة في الكويت وعمان ومصر بسبب عطلة رسمية.