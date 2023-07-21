أسهم أوروبا تفتح على استقرار ومكاسب شركات الطاقة تمحو خسائر قطاع التكنولوجيا

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا في بداية التداولات اليوم الجمعة، إذ بدد تراجع أسهم التكنولوجيا إثر توقعات متشائمة من شركة ساب للبرمجيات، مكاسب شركات الطاقة التي تقتفي أثر أسعار النفط المرتفعة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 463.72 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بواقع 0.6% خلال الأسبوع.

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وهبطت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا 1.6%. وهذا القطاع هو بالفعل أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية لهذا الأسبوع، وفق رويترز.

أما شركات الطاقة فزادت 0.7% بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان المزيد من إجراءات التحفيز في الصين.

وهوت أسهم (إس.إس.إيه.بي) السويدية لصناعة الصلب 13.4% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد نتائج أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع في أرباحها الفصلية، فيما نزل سهم شركة الأدوية السويسرية لونزا 7% بعدما خفضت توقعاتها للعام بأكمله.