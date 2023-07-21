الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولار للأونصة
استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولار للأونصة، وفق رويترز.
وتلقت أسعار الذهب دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو/تموز.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5% إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1281.61 دولار للأونصة.
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