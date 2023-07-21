تسلا ونتفليكس تدفعان ناسداك وستاندرد آند بورز للانخفاض وداو جونز يغلق على ارتفاع

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند الإغلاق في بورصة وول ستريت يوم الخميس متأثرين بتراجع أسهم تسلا ونتفليكس بعد ظهور نتائجهما الفصلية، لكن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق على ارتفاع لليوم التاسع على التوالي بفضل مكاسب جونسون آند جونسون بعد إعلان توقعات سنوية قوية.

وتراجعت أسهم تسلا بعدما سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية انخفاضا إجماليا في هوامش أرباحها في الربع الثاني إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، وأشار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة إلى احتمال تسجيل المزيد من التراجع.

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وتراجعت نيتفليكس أيضا بعدما جاءت العائدات الفصلية لشركة بث المواد المصورة دون التقديرات.

لكن مؤشر داو جونز استطاع الارتفاع مع تحقيق شركة جونسون آند جونسون مكاسب بعد نشر نتائج تشير إلى زيادة في توقعات الأرباح السنوية.

ووفق بيانات أولية، خسر ستاندرد آند بورز 30.44 نقطة أو 0.67% ليغلق عند 4535.28 نقطة، وخسر ناسداك المجمع 291.48 نقطة أو 2.03% عند 14066.54 نقطة.

وارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 163.87 نقطة أو 0.47% عند 35225.08 نقطة.

وسجل داو مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ سبتمبر/أيلول 2017.