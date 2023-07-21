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"نيكاي" الياباني يتراجع لليوم الثاني تحت ضغط من أسهم الرقائق

المؤشر نيكاي يهبط 0.57% إلى 32304.25 نقطة

طوكيو - رويترز
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أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات اليوم الجمعة، على انخفاض متأثرا بتسارع تراجعات الأسهم المرتبطة بالرقائق التي تقتفي أثر نظيراتها في الولايات المتحدة.

وهبطت أسهم عملاقي صناعة أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست 5.6% و5.8% على التوالي الأمر الذي محا نحو 200 نقطة من المؤشر نيكاي.

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وهبط المؤشر نيكاي 186 نقطة أو 0.57% إلى 32304.25 نقطة.

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وعلى النقيض، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي لا يركز كثيرا على أسهم التكنولوجيا 0.06%.

كما هبطت أسهم سكرين هولدنجز لتصنيع مكونات الرقائق ورينيساس إلكترونيكس لتصنيع الرقائق 4.9% و2.5% على التوالي.

يأتي هذا بعد هبوط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 3.6% الليلة الماضية في أسوأ أداء يومي هذا العام.

ومحت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم الرقائق اليوم الجمعة أثر الارتفاع الذي شهدته أسهم نيدك لصناعة السيارات والتي زادت 10.4% على خلفية بيانات إيجابية.

وكانت أسهم الطاقة الأفضل أداء، وارتفع مؤشرها الفرعي 1.4% مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام.

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