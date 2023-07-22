أسهم التكنولوجيا في أوروبا تسجل أكبر تراجع أسبوعي هذا العام

صعدت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، في حين أغلقت الأسهم الألمانية على انخفاض، إذ أثرت توقعات شركة "إس.إيه.بي" بخصوص الإيرادات على قطاع التكنولوجيا الذي سجل هو الآخر أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام.

وانخفضت أسهم شركة "إس.إيه.بي" للبرمجيات 4.2% بعدما قلصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2%.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، وفق "رويترز".

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا 0.4% ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8%.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5% متأثرا ببعض النتائج المخيبة للآمال.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% خلال الأسبوع مدفوعا بارتفاع الأسهم البريطانية بعد ظهور أدلة على تباطؤ التضخم المحلي.

وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن 3% خلال الأسبوع، وهو أفضل مستوى له فيما يقرب من أربعة أشهر.