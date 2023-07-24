أرباح "بنك البلاد" ترتفع 14.7% إلى 586 مليون ريال في الربع الثاني
ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات
أعلن "بنك البلاد"، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14.66% إلى 585.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 511 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي سنوي، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 4.64% في الربع الثاني، قياسا على 559.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.
وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.
من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.5%، وذلك نتيجة لارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
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