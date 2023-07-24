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أرباح بنك البلاد للربع الأول أفضل من متوسط توقعات المحللين
بنك البلاد
بنوك السعودية

أرباح "بنك البلاد" ترتفع 14.7% إلى 586 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات

دبي - العربية.نت
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أعلن "بنك البلاد"، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 14.66% إلى 585.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 511 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 4.64% في الربع الثاني، قياسا على 559.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

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وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.

ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك البلاد 14% إلى 560 مليون ريال  شركات بنوك السعودية ارتفاع الأرباح الفصلية لبنك البلاد 14% إلى 560 مليون ريال 

من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.5%، وذلك نتيجة لارتفاع مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

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