أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع طفيف مع تراجع المؤشر الإسباني

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين مدعومة بارتفاع أسهم شركات الطاقة والاتصالات وهو ما قابله مخاوف متزايدة من حدوث ركود في منطقة اليورو وتراجع البورصة الإسبانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

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وانخفض المؤشر الإسباني 0.3% بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في وقت سابق من الجلسة بعد ظهور نتائج الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد والتي لم تسفر عن تحقيق التكتل اليميني أو اليساري أغلبية صريحة لتشكيل الحكومة، وفق رويترز.

وأظهر مسح تباطؤ أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بصورة أكبر مما كان متوقعا في يوليو/تموز مع تراجع الطلب في قطاع الخدمات وانخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أزمة كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة 1.5% مع زيادة أسعار النفط الخام نتيجة تقلص المعروض وزيادة التفاؤل بالإجراءات التحفيزية في الصين.

وارتفع سهم مجموعة فودافون 4.1% بعد أن أعلنت ارتفاع إيراداتها في الربع الأول.