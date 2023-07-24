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سبائك ذهبية (istock)
سبائك ذهبية (istock)
سعر الذهب

الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب أسعار الفائدة

في انتظار تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

لندن - رويترز
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعاً سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو/تموز.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1961.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو/تموز، مما حد من ارتفاع الذهب، إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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وإلى جانب المركزي الأميركي، سيعقد المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضاً هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بشأن التحركات في المستقبل.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.6 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 960.78 دولار والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولار.

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