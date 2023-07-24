انخفاض أسهم أوروبا مع هبوط البورصة الإسبانية
قلق بين المستثمرين بسبب انتخابات إسبانيا
تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين.
وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1% مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع، بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أياً من اليمين أو اليسار مساراً مريحاً لتشكيل الحكومة.
وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش.
وهوى سهم شركة بافاريان نورديك 23.1%
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وتراجع سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية 5.8% بعدما عبرت عن مخاوفها حيال مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الصحة.
وصعد سهم بنك جوليوس باير السويسري 6% بعدما أعلن عن نمو أرباحه الصافية 18% في النصف الأول من 2023.
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