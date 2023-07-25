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ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع التعدين

ارتفع 4.24%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل قطاع التعدين أفضل أداء يومي له في أكثر من 8 أشهر بعد تعهد الصين بالعمل على تحفيز اقتصادها المتباطئ وارتفاع أسهم شركة "يونيليفر" مع إعلان حجم مبيعاتها الفصلية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مسجلا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

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وقفز قطاع التعدين 4.24% ليقود المكاسب في أوروبا مدعوما بآمال تحسن الطلب بعد أن تعهدت الصين بزيادة دعمها للاقتصاد.

وارتفع سهم شركة يونيليفر 4.5%بعد ارتفاع نمو مبيعاتها الفصلية بما يفوق التوقعات وفقا لـ"رويترز".

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