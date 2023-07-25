قفزة خيالية لأسهم شركات التطوير الصينية.. الأكبر في 7 أشهر

تعافت أسهم المطورين العقاريين الصينيين بعد أن تعهدت القيادة العليا في البلاد بتحسين وتعديل سياسات الملكية لضمان التنمية الصحية للقطاع.

وارتفع مؤشر "بلومبرغ إنتليغنس" لأسهم المطورين بنسبة 7.9%، وهو أعلى مستوى منذ 9 ديسمبر، حيث عزا بعض المتداولين المكاسب إلى ضغوط قصيرة.

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يأتي ذلك، على خلفية استبعاد الشعار الرسمي "السكن للعيش، وليس للمضاربة" من بيان اجتماع المكتب السياسي لأول مرة منذ سنوات، وهو إغفال اتخذ بشكل إيجابي من قبل المستثمرين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قال المحللون إن الرسالة يجب أن تساعد في التخفيف من المخاوف المتجددة بشأن الضغوط المالية في الصناعة، مع مزيد من الإجراءات التيسيرية على مستويات الحكومة المحلية المتوقعة في المستقبل القريب.

ويكافح قطاع العقارات في البلاد للخروج من أزمة الائتمان بعد أن قامت الحكومة بقمع مستويات ديونها في أغسطس 2020.

كما أدت سنوات من النمو الهائل إلى بناء مدن أشباح حيث فاق العرض الطلب، حيث كان المطورون يتطلعون إلى الاستفادة من الرغبة في ملكية المنازل والاستثمار العقاري.

وحذرت بنوك وول ستريت من أن الضعف في قطاع العقارات في الصين قد يكون عبئاً على الاقتصاد لسنوات قادمة وقد يؤثر حتى على دول في المنطقة الأوسع.

وقال الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس إنه من المتوقع أن تشهد سوق العقارات "انتعاشاً على شكل حرف L" ويُعرَّف بأنه انخفاض حاد يتبعه معدل انتعاش بطيء.

وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة 7.9% في الاستثمار العقاري في الفترة من يناير إلى يونيو. وهذا أكثر حدة من الانخفاض الذي تم تسجيله بنسبة 7.2% في الفترة من يناير إلى مايو.