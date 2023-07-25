أسهم اليابان
نيكاي الياباني يغلق منخفضا وسط حذر قبيل قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدة
نيكاي انخفض 0.06% ليغلق عند 32682.51 نقطة
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الثلاثاء وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.
وانخفض نيكاي 0.06% ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6%.
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وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18% عند 2285.38 نقطة.
وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غدا الخميس ويستمر يومين.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء.
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