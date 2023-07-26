أسهم أوروبا تنخفض بعد صعودها على مدى 6 جلسات
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.5%
قطعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، موجة صعود استمرت 6 جلسات متأثرة بنتائج مخيبة للآمال من شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة (إل.في.إم.إتش)، بالإضافة إلى توتر السوق قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد أن سجل أمس الثلاثاء أطول سلسلة مكاسب له منذ يناير كانون الثاني.
وتراجع سهم (إل.في.إم.إتش) 5.2% ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من 17 شهرا بعد نمو مبيعاتها بما يتماشى مع التوقعات، وفق رويترز.
وسينصب تركيز المستثمرين الآن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة في حملته القوية للتشديد النقدي.
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