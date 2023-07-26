وول ستريت
الذكاء الاصطناعي يدفع وول ستريت للارتفاع قبيل إعلان أرباح شركات التكنولوجيا
الأدوات الجديدة ستساعد شركات التكنولوجيا على تعويض التباطؤ في خدماتها السحابية
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أغلق مؤشر ناسداك الذي تسيطر عليه أسهم شركات التكنولوجيا على ارتفاع ليقود المكاسب في بورصة وول ستريت في ظل إعجاب المستثمرين بخدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل إعلان شركتي "مايكروسوفت" و"ألفابت" عن نتائج أعمالهما.
وكان عملاقا التكنولوجيا أطلقا عدة أدوات للذكاء الاصطناعي منذ أن أصدرت شركة "أوبن إيه.آي"، بدعم من "مايكروسوفت"، روبوت "تشات جي.بي.تي" في أواخر عام 2022.
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ويتوقع المستثمرون أن الأدوات الجديدة ستساعد شركات التكنولوجيا على تعويض التباطؤ في خدماتها السحابية.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 13.68 نقطة أو 0.29% ليغلق عند 4568.32 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 87.95 نقطة أو 0.63% ليغلق عند 14146.82 نقطة.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 33.07 نقطة أو 0.09% ليغلق عند 35442.25 نقطة.
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