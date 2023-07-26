صعود الذهب مع ترقب المتعاملين لقرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق، إذ أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1969.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1971 دولاراً، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقال محلل الأسواق لدى "آي.جي ييب جون" رونغ: "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقاً إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في سبتمبر/أيلول أو نوفمبر/تشرين ثاني".

ويعتبر الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1281.70 دولار.