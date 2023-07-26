"نيكاي" يغلق منخفضاً قبيل اجتماع "المركزي" الياباني

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، تحت ضغط تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات، فيما عكف المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.

وتراجع "نيكاي" 0.04% ليغلق عند 32668.34 نقطة. ونزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.1% إلى 2283.09 نقطة.

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ويميل بنك اليابان المركزي نحو التمسك بسياسته الخاصة بالسيطرة على العوائد دون تغيير، إذ يفضل صانعو السياسة التدقيق في المزيد من البيانات لضمان استمرار ارتفاع الأجور والتضخم.

ونزلت أسهم شركات صناعة الإطارات 1.31% وسجلت أسوأ أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

وهبط سهم "بريدجستون" 1.27% وهبط سهم "يوكوهاما رابر" 2.22%.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.12%، مع هبوط سهم "إيسوزو موتورز" 1.77% ونزول سهم "سوبارو" 1.93% وتراجع سهم مازدا موتور 1.72%.