الأسهم الإقليمية تعزز صعود "نيكاي".. وضبابية حول اجتماع "المركزي"

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس إذ ساعد ارتفاع الأسهم في البورصات بالمنطقة على رفع المعنويات، لكن الضبابية حول اجتماع السياسة لبنك اليابان (المركزي الياباني) حدت من المكاسب.

ومع استعداد المزيد من الشركات لإعلان الأرباح غدا الجمعة، كان لدى المستثمرين أيضاً المزيد من الأسباب لتوخي الحذر مع تراجع أسهم شركات بارزة اليوم ومنها سهما شركتي "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق و"نيسان موتور"، متجهة لتكبد خسائر بسبب النتائج.

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وهوى سهم شركة "سايبر إيجنت" للدعاية الرقمية بما يقارب 11% ليتصدر الخاسرين.

ومع ذلك، ساعد صعود الأسهم في بورصات المنطقة المؤشر نيكاي لينهي التداولات مرتفعا 0.68% عند 32891.16 نقطة. وارتفع خلال الجلسة إلى 32938.59 نقطة، لكنه فشل في تخطي عتبة 33 ألفا، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ السادس من يوليو/تموز.

وأغلق المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا مرتفعا 0.53% عند 2295.14 نقطة.

وانقسم المستثمرون والمحللون في اليابان حول فرص التعديل الشديد لسياسة بنك اليابان المركزي للتحكم في منحنى العائد في نهاية اجتماع يستمر يومين غدا الجمعة.

وسيتزامن ذلك مع إعلان مزيد من الشركات المحلية نتائجها إذ ستقدم أكثر من 200 شركة تقارير أرباحها مقارنة بنحو 90 شركة اليوم الخميس. والذروة ستكون في العاشر من أغسطس/آب إذ من المقرر أن تعلن 857 شركة نتائجها.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 158 مقابل انخفاض 65 سهماً، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.

وارتفع سهم "شارب" للإلكترونيات 5.72% ليقود الرابحين.

في غضون ذلك، انخفض سهم "أدفانتست" 1.61% بينما صعد سهم "طوكيو إلكترون" عملاق صناعة الرقائق 2.72%.

وانخفض سهم نيسان 2.94% على الرغم من الأرباح الإيجابية الإجمالية مع توقع صانع السيارات استمرار التحديات في السوق الصينية.