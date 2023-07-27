صعود أسهم أوروبا مع تفاعل المستثمرين مع نتائج الأعمال

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع تفاعل المتعاملين مع عدد كبير من تقارير نتائج الأعمال صباحاً وترقبهم قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالسياسة النقدية، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة كما كان متوقعاً.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وذلك بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأميركية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 5.25 و5.50%

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ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في وقت لاحق من اليوم الخميس ويبقي الباب مفتوحاً أمام تحركات أخرى. ومن المقرر صدور القرار الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، وفق وكالة "رويترز".

وفي يوم حافل بنتائج الأعمال، ارتفع سهم نستله 1.2% بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى.

وزاد سهم "بي.إن.بي باريبا" 2.3% بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي الدخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.