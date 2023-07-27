أرباح "ميتا" القوية تدعم "وول ستريت" والأمل في "هبوط ناعم"

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، مدعومة بأمل اقتراب الفيدرالي الأميركي من التوقف عن رفع سعر الفائدة، وأن يتجه أكبر اقتصاد في العالم نحو هبوط سلس، في حين قفزت أسهم "ميتا بلاتفورمز" بناء على توقعات بتحقيق عائدات قوية في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 38.67 نقطة أو 0.11% إلى 35558.79 نقطة.

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وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 31.51 نقطة أو 0.69% إلى 4598.26 نقطة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 191.88 نقطة أو 1.36% إلى 14319.16 مع بداية الفتح.