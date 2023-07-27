"الأهلي المالية" تبدأ ممارسة نشاط صانع السوق على أسهم "أرامكو".. الثلاثاء

أعلنت شركة "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن موافقتها على طلب شركة الأهلي المالية لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

وتكون التزامات صانع السوق على أرامكو السعودية بحد أدنى لبقاء الأوامر 80%، والحد الأدنى من حجم الأوامر 500 ألف ريال، والحد الأعلى للفارق السعري 0.30%.

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وستتم ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة ألأهلي المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.

وصناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركين في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح.

ويتوجب على صناع السوق تمرير أوامر بيع وشراء بحسب الالتزامات التي تنشرها تداول السعودية "السوق" في موقعها الإلكتروني.

وتتضمن التزامات صانع السوق على الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري، والحد الأدنى لحجم الأوامر، والحد الأدنى لبقاء الأوامر والحد الأدنى للقيمة المتداولة حيثما ينطبق. في حالة الوفاء بالالتزامات في نهاية كل يوم تداول يكون صانع السوق مؤهلا للحصول على الحوافز (تخفيض عمولة التداول).