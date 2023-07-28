وول ستريت
أسهم أميركا تفتح مرتفعة بعد بيانات التضخم وصعود أسهم الرقائق
تراجع الضغوط التضخمية يغذي الآمال في اقتراب "الفيدرالي" بإنهاء دورة التشديد النقدي
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات تراجع الضغوط التضخمية مما غذى الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة التشديد النقدي، في حين قفزت أسهم شركات الرقائق بعد إعلان إنتل أرباحها الفصلية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 160.77 نقطة أو 0.46% عند الفتح إلى 35443.49 نقطة.
مادة اعلانية
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 28.34 نقطة أو 0.62% إلى 4565.75 نقطة، وفق رويترز.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.72 نقطة أو 1.07% إلى 14199.83 نقطة عند الفتح.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسياوزير: 10% نمو صادرات المنتجات الزراعية الإفريقية إلى روسيا اقتصاد
-
أوكرانيا تعلن حصاد 11.2 مليون طن من محصول الحبوب لعام 2023أكدت أن أكبر كمية من الحبوب تم حصادها في منطقة أوديسا اقتصاد
-
السيسي يحث روسيا على استئناف العمل بمبادرة حبوب البحر الأسودأكد على ضرورة إيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة للدول الإفريقية اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية