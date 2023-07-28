اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

أسهم أميركا تفتح مرتفعة بعد بيانات التضخم وصعود أسهم الرقائق

تراجع الضغوط التضخمية يغذي الآمال في اقتراب "الفيدرالي" بإنهاء دورة التشديد النقدي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات تراجع الضغوط التضخمية مما غذى الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة التشديد النقدي، في حين قفزت أسهم شركات الرقائق بعد إعلان إنتل أرباحها الفصلية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 160.77 نقطة أو 0.46% عند الفتح إلى 35443.49 نقطة.

مادة اعلانية

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 28.34 نقطة أو 0.62% إلى 4565.75 نقطة، وفق رويترز.

تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في يونيو اقتصاد اقتصاد أميركا تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في يونيو

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.72 نقطة أو 1.07% إلى 14199.83 نقطة عند الفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط تحذيرات من تزوير التاريخ.. ممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة كليوباترا وسط تحذيرات من تزوير التاريخ.. ممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة كليوباترا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط