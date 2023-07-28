أسهم أميركا تفتح مرتفعة بعد بيانات التضخم وصعود أسهم الرقائق

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات تراجع الضغوط التضخمية مما غذى الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة التشديد النقدي، في حين قفزت أسهم شركات الرقائق بعد إعلان إنتل أرباحها الفصلية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 160.77 نقطة أو 0.46% عند الفتح إلى 35443.49 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 28.34 نقطة أو 0.62% إلى 4565.75 نقطة، وفق رويترز.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.72 نقطة أو 1.07% إلى 14199.83 نقطة عند الفتح.