اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من نتائج متباينة للشركات وارتفاع عوائد السندات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.3%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلتها خلال الجلسة السابقة مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من تقارير النتائج المالية للشركات وارتفاع عوائد السندات بعد أن قام بنك اليابان المركزي بتعديل سياسته النقدية.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن أغلق أمس الخميس عند أعلى مستوى في عام ونصف العام عقب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه أشار إلى احتمال التوقف عن رفعها في سبتمبر/أيلول.

مادة اعلانية

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية مماثلة المكاسب في عوائد السندات اليابانية، وفق رويترز.

بوتين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم اقتصاد روسيا و أوكرانيا بوتين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لإمدادات الغذاء في العالم

وهبط سهم كابجيميني 7.5% بعد أن قالت المجموعة الاستشارية الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات إنها ستستثمر ملياري يورو (2.19 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات.

وهبط سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 2.5% رغم أنها رفعت توقعاتها للأرباح.

لكن سهم إيه.إم.إس أوسرام ارتفع 12.5% بعد أن عرضت الشركة النمساوية لصناعة أجهزة الاستشعار استراتيجية لإعادة تنظيمها وأعلنت نتائج الربع الثاني التي جاءت بما يتماشى مع توقعاتها.

وارتفع سهم شركة هيرميس 3.8% مع زيادة المبيعات في الربع الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تركيا ترحل 1400 لاجئ سوري إلى "تل أبيض" قسريًا تركيا ترحل 1400 لاجئ سوري إلى "تل أبيض" قسريًا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط