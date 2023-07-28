وول ستريت تتراجع وداو جونز يوقف أطول مسيرة صعود منذ 1987
انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 233.73 نقطة
أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض يوم الخميس بعد أن دفعت أنباء عن احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع، ما أوقف أطول سلسلة مكاسب للمؤشر داو جونز منذ عام 1987.
ذكرت صحيفة نيكاي أن البنك المركزي الياباني سيحافظ على معدل عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 0.5% لكنه يناقش السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع فوق هذا المستوى بدرجة معينة. وأكدت رويترز أن المركزي الياباني قد يجري تعديلات طفيفة لإطالة أمد سياسة التحكم في منحنى العائد.
وأدى الحديث عن رفع أسعار الفائدة في اليابان إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أكثر من 4% وقلص جاذبية الأسهم.
ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 28.93 نقطة، أي 0.63%، عند 4537.82 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 76.42 نقطة، أي 0.54%، عند 14050.86 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 233.73 نقطة، أي 0.66% عند 35286.39 نقطة.
-
النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5% وسط مخاوف بشأن الطلبانخفض خام برنت اليوم 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل طاقة
-
"فالي" البرازيلية تبيع حصة من عملياتها للنحاس والنيكل لـ"صندوق الاستثمارات" و"معادن""فالي" للتعدين تعتزم بيع 13% من وحدتها للمعادن الأساسية مقابل 3.4 مليار دولار شركات
-
الاقتصاد الأميركي يتحدى مخاوف الركود بأداء قوي في الربع الثانيالفيدرالي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 -5.50% اقتصاد