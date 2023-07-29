أسهم أوروبا تسجل مكاسب للأسبوع الثالث وسط آمال انتهاء التشديد النقدي
مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين كان من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع
نزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر في جلسة الجمعة بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية، لكن الأسهم القيادية في ألمانيا خالفت الاتجاه لتغلق عند مستوى قياسي وسط بوادر على انحسار التضخم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا منخفضا 0.2% بعدما أغلق عند أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام في جلسة الخميس حينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وفقا للمتوقع لكنه أشار لاحتمال التوقف مؤقتا عن التشديد النقدي في سبتمبر/أيلول.
وسجل المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا خلال التعاملات وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.39% بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا عاود الهبوط.
وعلى الرغم من انخفاضه في جلسة الجمعة، سجل المؤشر "ستوكس 600" مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي وسط آمال في اقتراب كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
وكان مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع حيث ارتفعا 3.6% و3.4% على الترتيب.
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