بالأسماء.. الشركات التي انضمت وخرجت من مؤشر البورصة المصرية الرئيسي

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 4 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد، إن مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI شهد خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.

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وتجري إدارة البورصة المصرية مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو، ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6).

وترصد المراجعات الدورية التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدار في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.

الشركات التي انضمت للمؤشر الرئيسي:

1 - بلتون المالية القابضة

2 - بي انفستمنتس القابضة

3 - الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

4 - أوراسكوم للتنمية مصر

الشركات التي خرجت من المؤشر الرئيسي

1 - تعليم لخدمات الإدارة

2 - ابن سينا فارما

3 - مستشفى كليوباترا

4 - العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية - راميدا