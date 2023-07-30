اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

بالأسماء.. الشركات التي انضمت وخرجت من مؤشر البورصة المصرية الرئيسي

التطبيق في أول أغسطس 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 4 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد، إن مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI شهد خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.

مادة اعلانية

وتجري إدارة البورصة المصرية مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو، ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6).

"البترول الوطنية" الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار شركات اقتصاد الكويت "البترول الوطنية" الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار

وترصد المراجعات الدورية التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدار في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.

الشركات التي انضمت للمؤشر الرئيسي:

1 - بلتون المالية القابضة

2 - بي انفستمنتس القابضة

3 - الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

4 - أوراسكوم للتنمية مصر

الشركات التي خرجت من المؤشر الرئيسي

1 - تعليم لخدمات الإدارة

2 - ابن سينا فارما

3 - مستشفى كليوباترا

4 - العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية - راميدا

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلال أول تجمع للمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي.. ترمب يهاجم بايدن وديسانتس خلال أول تجمع للمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي.. ترمب يهاجم بايدن وديسانتس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط