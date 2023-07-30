جني الأرباح يواصل الضغط على سوق الأسهم السعودية

أغلقت سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، على انخفاض بفعل عمليات جني الأرباح.

تراجع المؤشر السعودي 0.5 % متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 2.5%، بينما نزل سهم البنك السعودي الأول 3.8%، وقفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأكثر من 4%، بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها للربع الثاني.

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وصعد المؤشر القطري 0.5% مدفوعا بارتفاع سهم صناعات قطر 2.7%، وفقا لـ"رويترز".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.2%، منهيا خسائر امتدت لخمس جلسات مع صعود معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الذي قفز بأكثر من 8%.